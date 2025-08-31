E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 31 de agosto de 2025
Mega-Sena acumula e o próximo prêmio vai pagar  R$ 14 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas, nesse sábado (30), em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou em cerca de R$ 14 milhões a serem sorteados na próxima terça-feira (2).

Os números sorteados foram 20 – 35 – 36 – 37 – 38  –50.

Trinta apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 54.694,54.

Houve 2.049 jogos vencedores com quatro números; cada um deles leva R$ 1.319,99.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Foto: Agência Brasil

