Aracaju, 31 de outubro de 2025

Aracaju, 15 de outubro de 2025

Mega-Sena acumula e o próximo prêmio vai pagar R$ 34 milhões no sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.934 da Mega-Sena, realizado nessa quinta-feira (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 34 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 09 – 17 – 23 – 26 – 33 – 59.

31 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 37.328,03 cada. 2.803 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 680,49 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (1ª), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fonte e foto: Agência Brasil

