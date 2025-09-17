Mega-Sena acumula e o próximo prêmio vai para R$ 33 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2915 da Mega-Sena, sorteadas nessa terça-feira (16). Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 33 milhões no próximo concurso, que será realizado na quinta-feira (18).

As dezenas foram 10 – 11 – 15 – 38 – 52 – 60.

Trinta e três apostas acertaram a quina e vão receber prêmio de R$ 50.164,01. Já o prêmio para cada jogo com quatro dezenas certas é de R$ 1.030,47 e será pago a 2.648 apostas.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) dessa quinta-feira (18), em qualquer lotérica ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fonte e foto: Agência Brasil