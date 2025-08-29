Mega-Sena acumula e o próximo prêmio vai para R$ 8 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.907 da Mega-Sena, realizado nessa quinta-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 30 – 33 – 42 – 44 – 52 – 56.
22 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 49.173,21 cada. 1.245 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.432,29 cada uma.
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Fonte: Agência Brasil