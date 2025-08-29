E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 29 de agosto de 2025
Search

Mega-Sena acumula e o próximo prêmio vai para R$ 8 milhões

  • |  
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.907 da Mega-Sena, realizado nessa quinta-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 30 – 33 – 42 – 44 – 52 – 56.

22 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 49.173,21 cada. 1.245 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.432,29 cada uma.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fonte: Agência Brasil

Leia também