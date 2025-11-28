Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões no sábado

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.944 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (27). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 27 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 08 – 15 – 23 – 39 – 40 – 59.
13 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 77.570,03 cada uma. 1.536 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.082,17 cada.
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (29), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
Agência Brasil