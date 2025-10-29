E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 29 de outubro de 2025

Aracaju, 15 de outubro de 2025

Search

Mega-sena acumula e próximo prêmio vai para R$ 7 milhões nesta quinta-feira

  • |  
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.933 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 7 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 01 – 18 – 22 – 42 – 48 – 50.

12 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 85.025,66 cada. 1.231 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.366,22 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Leia também