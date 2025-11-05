E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 5 de novembro de 2025

Aracaju, 31 de outubro de 2025

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 48 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.936 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 48 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 04 – 07 – 09 – 15 – 29 – 32.

61 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.125,04 cada. 5.298 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 647,65 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (6), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Agência Brasil

