Aracaju, 9 de novembro de 2025

Aracaju, 31 de outubro de 2025

Mega-Sena acumula novamente e próximo prêmio vai a R$ 67 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2938 sorteadas, nesse sábado (8), em São Paulo. Diante disso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 67 milhões no próximo sorteio, agendado para terça-feira (11).

As dezenas sorteadas foram: 10 – 14 – 15 – 35 – 44 – 56.

68 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber: R$ 32.512,40. Com quatro acertos foram 4.467 apostas, que vão levar: R$ 815,81.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (8), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Foto: Agência Brasil

