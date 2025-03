O sorteio do concurso 2.835 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (1º), em São Paulo. Uma aposta de São Miguel do Araguaia (GO) acertou sozinha as seis dezenas e vai levar o prêmio de R$ 41.734.619,60.

Veja os números sorteados: 09 – 24 – 27 – 36 – 43 – 54.

93 apostas fizeram a quina e levaram R$ 35.546,63, cada uma e 7.828 jogos acertaram quatro números e ganharão prêmio de R$ 603,29 cada.