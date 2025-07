O sorteio da Mega-Sena, do concurso 2.882, foi realizado na noite desta terça-feira (01), em São Paulo. Uma aposta de Goiânia (GO) acertou as seis dezenas e vai levar sozinha o prêmio de R$ 50.722.168,24. A aposta foi feita em uma lotérica da capital goiana.

Os números sorteados foram: 11 – 15 – 19 – 23 – 49 – 51.

Com 5 acertos foram 97 apostas ganhadoras, com prêmios de R$ 33.594,47 cada e com 4 acertos tiveram 5.365 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 867,70.