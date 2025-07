O sorteio da Mega-Sena, do concurso 2.884, foi realizado na noite deste sábado (05), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e a estimativa do prêmio para o próximo sorteio é de R$ 28 milhões.

Os números sorteados foram: 05 – 31 – 34 – 37 – 52 – 56.

Com 5 acertos tiveram 87 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 26.769,73 e com 4 acertos foram 3.427 apostas ganhadoras e receberão R$ R$ 970,84 cada uma.