E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 13 de agosto de 2025
Search

Mega-Sena não tem ganhador e o próximo prêmio vai a R$ 47 milhões

  • |  
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.900 da Mega-Sena, realizado nessa terça-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 47 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 33 – 50 – 54 – 55 – 59 – 60.

53 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 40.487,59 cada e 2.885 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.226,03 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fonte e foto: Agência Brasil

Leia também