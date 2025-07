Ninguém acertou os seis números do concurso 2894 da Mega-Sena, sorteado nesta terça-feira (29), e o prêmio principal acumulou pela sexta vez consecutiva, chegando a R$ 76 milhões.

Os números foram as seguintes: 05 – 21 – 24 – 25 – 29 – 49.

Com 5 acertos tiveram 52 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 67.184,51 para cada. Já com 4 acertos registraram 4.381 apostas vencedoras, que vão receber cada R$ 1.139,20.

O próximo sorteio da loteria acontece na quinta-feira (31).