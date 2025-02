Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena, do sorteio do concurso 2.829, realizado na noite deste sábado (15), em São Paulo. O prêmio acumulou e o valor para o próximo sorteio, na terça-feira (18) é de R$ 90 milhões.

Veja os números sorteados: 13 – 22 – 38 – 46 – 51 – 56

Com cinco acertos foram premiadas 90 apostas e cada uma levará R$ 52.384,82. Os 6.377 apostadores que acertaram quatro dezenas vão embolsar, cada um, R$ 1.056,16.