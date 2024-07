Mega-Sena pode pagar prêmio estimado de R$ 72 milhões neste sábado

A Mega-Sena tem prêmio estimado em R$ 72 milhões. O sorteio acontece neste sábado (27), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias CAIXA no YouTube e no Facebook.

Caso apenas um apostador leve o prêmio principal e aplique na Poupança da CAIXA, receberá R$ 426 mil de rendimento no primeiro mês. Com o valor total do prêmio, o ganhador pode comprar 36 imóveis, por R$ 2 milhões cada um. O valor da aposta simples na Mega é de R$ 5. As apostas podem ser feitas até as 19h do mesmo dia.