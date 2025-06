Meio Ambiente: crianças da LBV protagonizam ações de conscientização ecológica

Nesta data, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, a Legião da Boa Vontade (LBV) reforça seu compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Com uma atuação pautada no respeito à vida em todas as suas formas, a Instituição promove, há décadas, ações socioambientais que envolvem crianças, adolescentes, jovens, idosos e suas famílias na construção de uma Cultura de Paz, Solidariedade e cuidado com a Natureza.

Ao longo de todo o ano, as crianças e adolescentes atendidos pelas unidades socioeducacionais e humanitárias da LBV participam de diversas oficinas e atividades pedagógicas com foco no meio ambiente. Nessas ações, temas como reciclagem, preservação dos recursos naturais, mudanças climáticas e consumo consciente são discutidos de forma lúdica, reflexiva e educativa. As oficinas são planejadas para despertar o senso de responsabilidade ecológica desde a infância, incentivando atitudes sustentáveis dentro e fora da Instituição.

A LBV conta com mais de 80 unidades espalhadas por todo o Brasil, e muitas delas já mantêm hortas pedagógicas, onde as crianças participam ativamente do plantio e da colheita de alimentos. Além de promover a educação ambiental, essas hortinhas incentivam hábitos saudáveis e complementam a alimentação ao longo do ano.

São diversas ações e projetos que integram a proposta pedagógica “Educar com Espiritualidade Ecumênica”, visando o desenvolvimento integral dos atendidos, unindo conhecimentos acadêmicos a valores éticos, espirituais e ecumênicos. O meio ambiente é trabalhado como tema transversal, promovendo o protagonismo infantojuvenil e o diálogo intergeracional.

Projeto Eletrosolidário: sustentabilidade e inclusão

Entre as ações de destaque está o Projeto Eletrosolidário, promovido em parceria com a Indústria FOX, que incentiva o descarte correto de resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, contribuindo com a economia circular e a inclusão social. Os itens podem ser doados em uma das unidades da LBV e toda a arrecadação será revestida em recursos para a manutenção dos serviços assistenciais e projetos sociais com crianças, adolescentes, mães e idosos. A LBV é uma das entidades participantes do projeto, reforçando seu papel na defesa do meio ambiente e na promoção de práticas sustentáveis.

Música como ferramenta de conscientização

A sensibilização ambiental também acontece por meio da arte. Um exemplo marcante é a música “Cuida da Terra”, composta por Nilton Duarte, professor do Instituto de Educação José de Paiva Netto, em São Paulo/SP. A canção, lançada em 2008, promove uma emocionante reflexão sobre o cuidado com o planeta por meio de um diálogo entre gerações. Em 2017, foi apresentada no Espetáculo Música Legionária pelo Coral Ecumênico Infantojuvenil Boa Vontade e segue sendo amplamente utilizada nas ações socioeducativas da LBV.

Em reconhecimento a essa iniciativa, a canção recebeu o Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade & Amor à Natureza, na categoria “Melhor Canção”, em 2022. Considerada o “Oscar da Ecologia” no Brasil, a premiação destaca boas práticas e projetos comprometidos com a preservação do meio ambiente.

Confira o videoclipe de “Cuida da Terra” no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3br3EBUsh0M

Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, você é convidado a refletir sobre suas atitudes e adotar hábitos que contribuem para um mundo mais justo, solidário e sustentável. Todos podem fazer mais em prol do bem do planeta e, consequentemente, pelo bem da humanidade. A LBV segue firme em sua missão de Educar com Espiritualidade Ecumênica, formando gerações mais conscientes e comprometidas com o futuro do planeta. Doe e a ajude a LBV a ajudar a quem precisa! Acesse o site: www.lbv.org.br e siga o perfil nas Redes Sociais: @LBVBrasil

Texto e foto ascom LBVBrasil