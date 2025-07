Meu INSS oferece curso gratuito de educação financeira; confira aqui

A partir de agora, assim que o segurado acessar o aplicativo Meu INSS, já vai encontrar logo na tela inicial um link com o título “Aprenda a planejar o uso do seu dinheiro”. Ao clicar, será direcionado para um curso completo de educação financeira, com linguagem simples, vídeos animados e certificado de conclusão ao final.

O curso foi desenvolvido pelo Banco Central do Brasil , em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), e está disponível diretamente na plataforma da Enap. A inscrição é gratuita e aberta a todos.

Com carga horária de 20 horas, o curso traz orientações práticas sobre:

Nossa relação com o dinheiro

Orçamento pessoal e familiar

Crédito e endividamento

Consumo planejado e consciente

Poupança e investimento

Prevenção e proteção

Como acessar serviços financeiros de forma segura

A proposta é ajudar cada pessoa a planejar melhor, poupar mais e usar o crédito com responsabilidade, o famoso tripé da educação financeira: PLA, POU, CRÉ.

Oferecer o curso aos segurados também atende a uma das medidas previstas no acordo de ressarcimento aos aposentados e pensionistas homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após a identificação de descontos indevidos em benefícios previdenciários.

“Estamos reforçando o compromisso de proteger quem mais precisa. É mais uma forma de garantir que os segurados do INSS tenham acesso à informação de qualidade para tomar decisões conscientes sobre o próprio dinheiro”, afirma o presidente do INSS, Gilberto Waller.

Como acessar?

Basta entrar no Meu INSS (via aplicativo ou site) e clicar no banner “Aprenda a planejar o uso do seu dinheiro” .

O curso será aberto diretamente na plataforma da Enap. Lá, é só se inscrever e começar as aulas.

O certificado de conclusão é emitido pela própria Escola Nacional de Administração Pública.

Fonte: Agência Gov via INSS