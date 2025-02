Ministro Márcio Macêdo firma convênios com as prefeituras de BH e Contagem

O ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência, firmou, na segunda-feira, 24, dois importantes convênios com as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, ambas em Minas Gerais. Com a capital, foi assinada a adesão ao programa federal Pró-Catadoras e Pró-Catadores, com a disponibilização do Conexão Cidadã, voltado à prestação de serviços e busca ativa de trabalhadores que atuam com reciclagem. Já em Contagem, a parceria foi para instalação da Estação Juventude, com a disponibilização de cursos de programação e robóticas para os jovens.

“Foram duas agendas de grande importância, pois têm impacto direto na melhoria de vida da população e na criação de novas oportunidades. Com o Conexão Cidadã, a gente faz busca ativa, com um trailer, que vai nas periferias das cidades, identificar catadores e catadoras que estão precisando de assistência social, saúde, que precisam ser resgatados e tratados com dignidade e cidadania. Já o Estação Juventude, estamos trazendo recursos e uma orientação técnica para que a Prefeitura possa oferecer cursos em áreas de interesse dos jovens, como robótica, programação, tudo dentro da economia criativa”, explicou Márcio Macêdo.

Ao lado do prefeito em exercício, Álvaro Damião, do presidente da Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (Ancat), Roberto Rocha, e da diretora de Desenvolvimento Social da Fundação Banco do Brasil, Luciana Bagno, o ministro Márcio Macêdo firmou parceria entre o governo federal e a prefeitura da capital mineira para adesão ao Diogo de Sant’Ana Pró-Catadoras e Pró-Catadores para a Reciclagem Popular. e o lançamento do programa “Conexão Cidadã”, voltado à prestação de serviços e busca ativa de catadores e catadoras, categoria formada, atualmente, por mais de 1 milhão de pessoas. BH é a terceira cidade do país a receber o trailer de busca ativa – antes já foi instalado em Recife (PE) e em Aracaju (SE).

Trabalho itinerante

O prefeito em exercício considerou a parceria com a Secretaria-Geral como “muito positiva”. “Esse projeto que está sendo trazido para Belo Horizonte, através do ministro, e que oficializamos hoje, o Conexão Cidadã, oferece de cara diversos serviços, para as pessoas que trabalham nas ruas de Belo Horizonte, nos ajudando a limpar a cidade. São ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida e das condições de trabalho”, ressaltou.

O Conexão Cidadã desenvolve ações de promoção da qualidade de vida e de trabalho dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, incluindo os que não estejam vinculados às organizações de catadores. Um trailer fica itinerante na cidade oferecendo serviços como regularização de documentos, apoio jurídico, acesso à saúde (como primeiros-socorros, vacinação e tratamento psicológico) e lazer, incluindo os catadores nos programas sociais.

Os serviços são oferecidos em parceria, possibilitando o mapeamento dos catadores, dando a eles visibilidade e reconhecimento profissional, avaliando a situação em que se encontram, como vivem, buscando inseri-los nas associações e cooperativas.

Estação Juventude

Em Contagem, a Secretaria-Geral da Presidência, através da Secretaria Nacional de Juventude, assinou convênio com a prefeitura da cidade no valor de R$ 500 mil, para ações do programa Estação Juventude. O ministro ressaltou que é diretriz do governo Lula a “ocupação dos territórios com políticas públicas”, de modo que este convênio com a Prefeitura de Contagem busca “criar oportunidades para os jovens, para que eles sejam bem sucedidos e não haja espaço para as drogas e a violência”. “Estou muito feliz de poder assinar este convênio que tem impacto direto na vida da juventude”, frisou.

A prefeita Marília Campos, que já desenvolve ações focadas no público jovem, afirmou que a Estação Juventude da cidade será exemplo para o país. “Queremos que essa experiência que a gente inicia aqui de descentralização da política para jovens, que é focada em formação, em entretenimento e em lazer seja levada para toda a cidade. Vai dar certo e vai inspirar o governo Lula a estender a política de juventude para todos os territórios”, declarou.

Programa articulado pela Secretaria Nacional de Juventude em conjunto com ministérios, estados, municípios e organizações da sociedade civil, o Estação Juventude tem o propósito de potencializar o acesso a tecnologias sociais para a promoção e garantia dos direitos das juventudes, proporcionando um local de acolhimento, aprendizagem e desenvolvimento.

Na cidade mineira, ele será instalado no CEU das Artes de Nova Contagem, um centro dedicado ao cuidado, à formação e ao fortalecimento da juventude. Destinado à população de 15 a 29 anos, o Estação da Juventude é um espaço onde é possível acessar programas, ações e serviços destinados a esta faixa etária, buscando garantir para as juventudes seus direitos e contribuir para o desenvolvimento de seus percursos de inclusão, autonomia e participação social.

