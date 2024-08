Morre em São Paulo o ex ministro e ex deputado federal Delfim Netto. aos 96 anos

Morreu na madrugada desta segunda-feira (12) o ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento e ex-deputado federal, Antônio Delfim Netto, aos 96 anos.

Delfim Netto estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A morte do ex-ministro se deu em decorrência de complicações do seu estado de saúde.

O ex-ministro deixa uma filha e um neto. Segundo a família, não haverá velório aberto e o enterro será restrito aos parentes.

Biografia

Delfim Netto era Professor emérito da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), Delfim Netto foi um dos mais longevos ministros da Fazenda do país.

Ele ocupou o cargo de ministro da Fazenda entre os anos de 1967 e 1974, Também foi ministro do Planejamento entre 1979 e 1985, ministro da agricultura em 1979 e embaixador do Brasil na França em 1975 até 1977.

Foto: Reprodução/TV Brasil