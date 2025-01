Morre o jornalista, apresentador e locutor Léo Batista aos 92 anos no Rio de Janeiro

Morreu neste domingo (19), no Rio de Janeiro, o jornalista, apresentador e locutor Léo Batista, aos 92 anos.

Léo estava internado desde 6 de janeiro no Hospital Rios D’Or, na Freguesia, Zona Oeste do Rio. Ele foi diagnosticado com um tumor no pâncreas..

Com mais de 70 anos de carreira, o jornalista cobriu 13 Copas do Mundo e 13 Olimpíadas. Também apresentou o Jornal Nacional durante as décadas de 1970 e 1990.

Natural de Cordeirópolis, no interior de São Paulo, João Batista Belinaso Neto, o Léo Batista, nasceu em 22 de julho de 1932. Durante mais de 50 anos trabalhou na TV Globo. Botafoguense, se tornou “a voz marcante” do esporte da emissora com coberturas de Copas do Mundo, Olimpíadas, entre outras coberturas esportivas.

Ao longo da carreira, foi responsável por noticiar fatos importantes como a morte do então presidente Getúlio Vargas, em 1954; o assassinato do presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, em 1963; e a morte de ídolos do esporte, como o piloto brasileiro Ayrton Senna.

Com informações do G1

Foto reprodução