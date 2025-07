Morre Preta Gil, cantora e empresária, aos 50 anos, vítima de câncer

Morreu neste domingo (20) a cantora Preta Gil, aos 50 anos, de complicações de um câncer no intestino. A cantora estava nos Estados Unidos fazendo um tratamento experimental contra a doença que ela tratava desde janeiro de 2023.

Diagnosticada com adenocarcinoma retal no início de 2023, Preta passou por cirurgia com colostomia e sessões de quimioterapia.

Em agosto de 2024, o câncer recidivou, espalhando-se para linfonodos, peritônio e ureter. Após tratamentos no Brasil, ela foi para os EUA em maio de 2025 em busca de uma abordagem experimental

Filha do ícone Gilberto Gil, Preta foi uma voz ativa na luta contra o racismo, gordofobia, homofobia e pelos direitos das mulheres e da comunidade LGBTQ+.

Sua carreira incluiu álbuns marcantes — Prêt‑à Porter (2003), Preta (2005), Sou Como Sou (2012), Todas as Cores (2017) — além de trabalhos em TV, cinema e sua presença constante no Carnaval com o Bloco da Preta.

Foto reprodução