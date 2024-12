MORTES CONFIRMADAS NO ACIDENTE EM RODOVIA DE MINAS CHEGAM A 38; ÔNIBUS E CAMINHÃO SE CHOCARAM NA BR-116

Um acidente envolvendo três veículos deixou ao menos 38 mortos e 11 feridos na BR-116, no interior de Minas Gerais.

O número de mortos, na BR-116, em Minas Gerais, na madrugada deste sábado (21), chegou a 38, além de 11 feridos, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu por volta das 3h na altura da cidade de Teófilo Otoni.

O acidente envolveu um ônibus, um carro de passeio e uma carreta que transportava uma pedra de granito.

O ônibus havia saído do terminal do Tietê, em São Paulo, às 7h de de sexta-feira (20) com destino a várias cidades na Bahia, sendo a última parada no município de Elísio Medrado, a 230 km de Salvador

37 corpos já foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Uma 38ª vítima morreu no hospital.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu depois que um grande bloco de granito, que era transportado pela carreta, se soltou e se chocou com um ônibus de viagem, que seguia em sentido contrário.

Após o impacto da rocha, segundo a PRF, o ônibus se incendiou. Um carro também se chocou contra a carreta e seus três ocupantes ficaram gravemente feridos.

A PRF acredita que o número de mortos pode ser maior, uma vez que o incêndio dificulta a localização de vítimas nos destroços.

Os corpos de todas as vítimas serão encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte. Após a identificação, eles vão ser liberados para as famílias.

Até o momento, o número de mortes no acidente é de 38. No entanto, segundo a Polícia Civil, o total de óbitos só será definido após a identificação de todas as vítimas.

De acordo com os bombeiros, até às 19h de sábado, 11 feridos foram atendidos em Teófilo Otoni. Segundo a prefeitura da cidade, sete pessoas foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e quatro ao hospital Santa Rosália, também no município.

Com informações da Agência Brasil e G1 – Foto Corpo de bombeiros Militar/MG