Mosaic anuncia apoio a 21 projetos de Diversidade & Inclusão, inclusive em Sergipe

Iniciativa conta com atuação de 153 voluntários da empresa e visa impactar mais de 2 mil pessoas No mês em que é celebrado o Dia do Voluntariado, 28 de agosto, a Mosaic anuncia a lista dos projetos selecionados na segunda edição da Campanha Desafio Diversidade e Inclusão, promovida pelo Instituto Mosaic. A iniciativa estimula funcionários da empresa a desenvolverem projetos de defesa e promoção de direitos, assistência social e educação para as populações de regiões onde a companhia atua. Cada projeto recebe um incentivo de R$ 12 mil, além de apoio técnico da equipe de voluntários da Mosaic e do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS). Com mais de 150 voluntários envolvidos, esta edição foi marcada pela expansão da iniciativa, que engloba 19 municípios, por meio de 21 projetos selecionados, quatro a mais do que o verificado na primeira edição realizada no ano passado, quando o programa impactou mais de 2.100 pessoas. Com a ampliação realizada em 2024, há uma expectativa para que a quantidade de beneficiados aumente. O Desafio Diversidade e Inclusão contou com investimento de R$ 320 mil e contemplou projetos focados nas redes de inclusão Mosaic, como Habilidades Diversas (PcDs), Raças e Etnias, Mulheres e Gerações. São os voluntários da Mosaic que sugerem as instituições com as quais desejam firmar parceria. Após análise de documentação realizada pelo IDIS, os projetos são selecionados e entram em fase de implementação. “O Desafio Diversidade e Inclusão é uma iniciativa que mobiliza mais de uma centena de pessoas a conhecerem e trabalharem de forma voluntária em parceria com instituições que lutam por grupos vulneráveis, levando qualidade de vida, equidade e justiça social para a construção de um futuro colaborativo e mais participativo”, afirmou Paulo Eduardo Batista, diretor de Performance Social da Mosaic. Os projetos aprovados iniciaram suas atividades em agosto e devem encerrar o ciclo em novembro. Veja abaixo os projetos selecionados e os estados onde são realizados:

SERGIPE FRUTOS DA EDUCAÇÃO Unidade Mosaic: Complexo de Taquari-Vassouras (Rosário de Catete – SE) Organização parceira: Sociedade de Proteção Educamor de Sergipe Solução: Apoio à revitalização do espaço e dos materiais utilizados nas atividades com as crianças, focando na educação antirracista.

BAHIA

VOLUNTÁRIOS POR AMOR

Unidade Mosaic: Unidade de Mistura de Candeias (BA)

Organização parceira: Instituto de Habilidades para a Vida

Solução: Apoio às atividades da instituição incluindo a compra de materiais escolares, equipamentos sonoros, financiamento de palestras e oficinas, aquisição de toldo e suporte logístico.

GOIÁS

UNIDOS PELA DIVERSIDADE

Unidade Mosaic: Complexo Mineroquímico de Catalão e Unidade de Mistura de Catalão (GO)

Organização parceira: Obras Sociais Doce Lar

Solução: Fomento ao empreendedorismo das mães dos alunos atendidos, com cursos profissionalizantes na área da beleza, corte e costura, além de transporte para acesso ao curso oferecido pelo parceiro.

ANJOS DA ESPERANÇA

Unidade Mosaic: Unidade de Mistura de Rio Verde (GO)

Organização parceira: Núcleo de Arte e Inclusão do Artista (NAIA)

Solução: Contratação de terapeutas especializados para oficinas de musicoterapia e atendimento psicológico, gerando maior conexão entre empresa, sociedade e a causa autista.

MATO GROSSO

GERAÇÃO SORRISO

Unidade Mosaic: Unidade de Mistura de Sorriso (MT)

Organização parceira: Associação Casa do Oleiro

Solução: Garantia da sustentabilidade da instituição, que atende pessoas em situação de rua, por meio da captação de recursos e doações, assegurando a continuidade dos atendimentos.

MOTIVANDO INCLUSÃO

Unidade Mosaic: Unidade de Mistura de Rondonópolis (MT)

Organização parceira: Obra Kolping de Mato Grosso

Solução: Promoção da inclusão de pessoas surdas no mercado de trabalho com cursos de confeitaria em turmas mistas, incentivando a interação e a troca de experiências.

MATO GROSSO DO SUL

UNIDOS PELO BEM

Unidade Mosaic: Unidade de Mistura de Campo Grande (MS)

Organização parceira: ACIESP – Instituto de Apoio Capacitação Instrução de Economia Solidaria do Povo

Solução: Fortalecimento da segurança do instituto que apoia mulheres, LGBTQIA+ e idosos vítimas de violência, através da construção ou revitalização de seu muro.

MINAS GERAIS

INOVAÇÃO DAS ABELHINHAS

Unidade Mosaic: Alfenas (MG)

Organização parceira: Associação dos Voluntários Vida Viva de Alfenas

Solução: Melhoria do espaço para oficinas de artesanato, beneficiando pacientes oncológicos com reforma do ambiente, aquisição de materiais e divulgação das atividades.

MÃOS AMIGAS

Unidade Mosaic: Unidade de Patos de Minas (MG)

Organização parceira: Casa da Amizade das Senhoras de Rotarianos e Colaboradoras de Lagamar

Solução: Promoção do bem-estar de mulheres viúvas, com atividades de lazer, serestas e um evento de inauguração para fortalecer os laços entre as participantes.

UNIDOS PELA ESPERANÇA

Unidade Mosaic: Escritório de Uberaba CSC (MG)

Organização parceira: Associação Recanto Vovó Maria

Solução: Melhoria das condições da Associação, com a instalação de sistema de segurança, climatização, organização documental e reforma da sala de visitas.

TRANSBORDANDO AMOR

Unidade Mosaic: Complexo Industrial de Uberaba (MG)

Organização parceira: Associação Brasileira de Reabilitação e Alfabetização de Crianças Especiais – Abrace

Solução: Revitalização da sala de desenvolvimento de autonomia, incluindo pintura, reparos e aquisição de equipamentos para criar um ambiente seguro e estimulante.

TRANSFORMANDO REALIDADES

Unidade Mosaic: Complexo Mineroquímico de Araxá (MG)

Organização parceira: AMPARA – Associação de Apoio as Pessoas com Câncer de Araxá

Solução: Revitalização de um espaço da associação, criando um ambiente mais adequado e acolhedor para mulheres participantes.

TEAcolher

Unidade Mosaic: Complexo de Mineração de Patrocínio (MG)

Organização parceira: Teacolher – Associação de Voluntários e Pais de Autistas de Patrocínio e Região

Solução: Auxílio na busca de um local adequado para a nova sede, incluindo mobiliário e adequação do espaço para receber mães de autistas que frequentam a associação.

ESTRELA

Unidade Mosaic: Complexo de Mineração de Tapira (MG)

Organização parceira: Associação Corrente do Bem de Tapira

Solução: Suporte para a manutenção de cadeiras de rodas e de banho, muletas e andadores, com aquisição de ferramentas, espaço para separação das peças e novas cadeiras.

RESTAURAÇÃO É VIDA

Unidade Mosaic: Unidade de Mistura de Uberaba (MG)

Organização parceira: Associação Mineira de Equoterapia

Solução: Apoio na compra de equipamentos para equoterapia, melhorias na infraestrutura do espaço, e construção de um cocho, garantindo um ambiente adequado para as atividades.

RIO GRANDE DO SUL

DE MÃOS DADAS

Unidade Mosaic: Unidade de Mistura de Rio Grande (RS)

Organização parceira: Creche e Casa da Criança Mansão da Paz

Solução: Construção de uma pracinha para lazer e recreação das crianças atendidas, especialmente aquelas com Transtorno de Espectro Autista, incluindo a aquisição de brinquedos e revitalização do espaço.

SANTA CATARINA

APOIADORES DA INCLUSÃO

Unidade Mosaic: Unidade de Francisco do Sul (SC)

Organização parceira: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Solução: Promoção da acessibilidade para práticas esportivas de crianças com deficiência, com a aquisição de novos aparelhos como bicicletas ergométricas e uma mesa de ping-pong.

SÃO PAULO

RAÍZES DO VALE

Unidade Mosaic: Complexo Mineroquímico de Cajati (SP)

Organização parceira: Associação de Agricultores e Produtores Quilombolas de Peropava

Solução: Desenvolvimento de uma área recreativa na comunidade quilombola de Peropava, garantindo o direito ao lazer.

LIMPA MUNDO

Unidade Mosaic: Cubatão (SP)

Organização parceira: Associação Beneficente dos Catadores de Material Reciclável da Baixada Santista (ABCMARBAS)

Solução: Aquisição de máquinas e EPIs para aumentar a segurança e facilitar o trabalho das catadoras de material reciclável.

MÃOS QUE CONECTAM

Unidade Mosaic: São Paulo (SP)

Organização parceira: Associação Ação Vida

Solução: Expansão do acesso à informação por meio de oficinas de inclusão digital para os grupos atendidos pela ONG.

PARANÁ

APOIADORES DAS “MAMIS”

Unidade Mosaic: Paranaguá (PR)

Organização parceira: Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF) da Escola Municipal Professora EVA Tereza Amarante Cavani

Solução: Capacitação de mães de pessoas com deficiência (PcDs) no ambiente escolar, com aulas de artesanato conduzidas por voluntários, visando a geração de renda.

Sobre a Mosaic

site . Siga-nos no Facebook , Instagram e LinkedIn e acompanhe também nossos canais de conteúdo Nutrição de Safras e NutriMosaic . Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, a Mosaic atua da mina ao campo buscando solucionar desafios de maneira diferente, refletindo seu espírito inovador reconhecido mundialmente. A empresa entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países, sendo uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados. Sua produção se dá com base em conhecimentos sólidos, adquiridos a partir de evidências científicas que garantem a eficácia de seus produtos. Opera na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes, incluindo bioinsumos, para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais. No Brasil, está presente em mais de dez estados, tendo presença também no Paraguai, com profissionais que trabalham diariamente comprometidos com a ética. Em outubro de 2024, a empresa completará duas décadas de compromisso em ajudar a alimentar uma população global cada vez maior, promovendo, para isso, ações que visam transformar a produtividade do campo e a realidade dos locais onde atua, de forma segura, sustentável e inclusiva. Para mais informações, visite nosso. Siga-nos noe acompanhe também nossos canais de conteúdo