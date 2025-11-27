Natal Solidário no Sertão da Bahia: LBV amplia atendimento e leva alimento a quem mais precisa

A Legião da Boa Vontade (LBV) ampliou o seu Roteiro Solidário neste fim de ano para beneficiar mais de 40 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, em mais de 200 municípios do Brasil. As entregas das cestas de alimentos, por meio da tradicional Campanha Natal Permanente da LBV – “Jesus, o pão nosso de cada dia!”, na Bahia, já começaram e as famílias, nas comunidades de Dendê, Barra, Funil, Lagoa Seca e Sede Periférica, em Olindina/BA foram as primeiras beneficiadas. Olindina é um município com cerca de 23 mil habitantes e baixo Índice de Desenvolvimento Humano, muitas famílias vivem da terra em condições precárias. A chegada das cestas da LBV é motivo de alívio e esperança diante de um cenário marcado pela vulnerabilidade social.

A segunda cidade beneficiada é Nova Soure, com 24 mil habitantes e economia rural, foi a primeira vez que as comunidades Rio Fundo e Tanque Novo receberam as cestas de alimento da Campanha de Natal da LBV.

De Nova Soure, a equipe partiu para Itapicuru, município com mais de 31 mil habitantes e forte tradição sertaneja, a ação fortaleceu famílias que lutam diariamente para tirar da terra o sustento, enfrentando isolamento geográfico e dificuldades estruturais. Itapicuru é um dos municípios mais antigos da Bahia e, fazendo fronteira com Olindina, Crisópolis e Nova Soure, enfrenta igualmente desafios socioeconômicos, como baixa renda per capita, dificuldades de acesso a serviços básicos e forte dependência das condições climáticas para garantir a produção agrícola.

O Roteiro Solidário da LBV também beneficiou famílias em Euclides da Cunha, onde esteve pela primeira vez, nos povoados: Baixa da Ovelha, Ilha, Massacará, Lagoa Seca, Icó outra banda, Icó Várzea e Lagoa Seca. No coração das famílias atendidas o sentimento é: Gratidão.

Diante da realidade vivida por famílias em vulnerabilidade, o gesto solidário da LBV ganha ainda mais relevância. Na Bahia, 27 municípios estão sendo amparados pela Campanha neste ano, garantindo que milhares de famílias tenham alimento à mesa e um Natal mais digno.

A LBV é uma das muitas entidades que atuam na linha de frente contra a fome, levando alimentos a famílias que vivem em periferias, bolsões de pobreza, além de comunidades distantes dos grandes centros urbanos. Esse progresso só foi possível graças à soma de esforços do poder público, da sociedade e de inúmeras organizações da sociedade civil.

Como doar:

Doe quantas cestas puder, acessando o site www.lbv.org.br. Faça uma contribuição de qualquer valor pela chave via PIX Solidário: natalpermanente@lbv.org.br ou entregue sua doação em uma das unidades da LBV (consulte: www.lbv.org.br/enderecos).

Texto e foto LBV