Negociação de dívidas pode ser realizada até dia 29 nos Correios

Mais de 90 mil pessoas foram atendidas nas agências da estatal. Empresas participantes oferecem descontos de até 99%.

Última ação nacional de negociação de dívidas do ano, o Feirão Serasa Limpa Nome segue até esta sexta-feira (29), com a opção de atendimento presencial nas agências dos Correios de todo o país. Nos guichês da estatal, a população pode fechar os acordos e imprimir os boletos de quitação, sem qualquer custo adicional pelo serviço. Os interessados em entrar no ano de 2025 com as finanças ajustadas contam com descontos que podem chegar até 99%.

Desde o dia 4 deste mês, quando teve início a campanha, mais de 90 mil atendimentos foram realizados nas mais de 10 mil agências dos Correios. Os estados que tiveram maior procura pelo serviço foram Bahia, São Paulo e Paraná. Em Sergipe, houve o registro de quase 900 acordos de quitação formalizados.

“As nossas agências têm sido um canal importante por permitirem o acesso das pessoas ao serviço, com o diferencial do atendimento presencial e da possibilidade de tirar dúvidas e receber informações de um atendente. Isso facilita muito para aqueles que preferem o contato humano para resolver questões tão importantes como as pendências financeiras”, pontua o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos.

Com ofertas de mais de 1.000 empresas de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia e outros segmentos, a iniciativa oferece, pela primeira vez, a opção de consolidar todas as dívidas em uma única forma de pagamento.

“A iniciativa tem sido fundamental para ampliar os canais de atendimento e combater a inadimplência, que atinge mais de 73 milhões de brasileiros”, afirma Aline Maciel, gerente da Serasa. “Essa é a oportunidade ideal para quem pretende regularizar as pendências ainda neste ano, aproveitando também o pagamento do décimo terceiro salário”.

Feirão Serasa Limpa Nome – Atendimento nos Correios

Até o dia 29/11/2024 (sexta-feira), nas mais de 10 mil agências dos Correios do País.

Os endereços e horários de funcionamento das agências participantes podem ser consultados no app e site dos Correios.

Assessoria de Imprensa Correios