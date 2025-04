NOVO PAC: EM SERGIPE, 39,3% DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS ATÉ 2026 JÁ FORAM EXECUTADOS, DIZ GOVERNO FEDERAL

Dos R$ 18,6 bilhões em investimentos do Novo PAC previstos até o fim de 2026 em Sergipe, R$ 7,3 bilhões já foram executados, ou 39,3% do total. Outros R$ 55,4 bilhões estão projetados para o período pós-2026, o que totaliza R$ 74 bilhões em ações voltadas para o estado.

Em Sergipe, há 395 empreendimentos listados no Novo PAC. Desses, 57 já foram entregues e concluídos até o fim de 2024. Estão na lista veículos de transporte escolar, retomada de construção de creches e escolas de educação infantil, unidades do SAMU para renovação de frota, quadras esportivas e construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Ao todo, 13 municípios receberam veículos escolares e mais 14 ambulâncias foram destinadas para a renovação de frota. Outras 80 obras no estado estão em fase de execução, 36 em fase de licitação e/ou leilão, e 222 em ações preparatórias, como as etapas de contratação, estudo, projeto de engenharia e licenciamento ambiental.

ORIGEM – Do total de R$ 711 bilhões em investimentos, R$ 345,7 bilhões tiveram como origem recursos privados, R$ 183,1 bilhões de financiamentos e R$ 106 bilhões de estatais com projetos incluídos no programa. Além disso, R$ 71,3 bilhões são provenientes do Orçamento Geral da União (OGU) e R$ 5,1 bilhões, de fundos setoriais.

