Polícia Rodoviária inicia a Operação Semana Santa nas rodovias de Sergipe

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, à zero hora desta quinta-feira (17), a Operação Semana Santa 2025. A mobilização termina na próxima segunda-feira, dia 21 de abril. Especialmente neste ano, a operação terá um dia a mais, já que Tiradentes cairá na segunda-feira.

O “super feriadão” vai elevar o fluxo de veículos nas rodovias federais, aumentando risco de acidentes. Por isso, a PRF vai reforçar a fiscalização nos locais e horários onde estatisticamente há maior probabilidade de ocorrências com vítimas graves. Nestes pontos, os agentes combaterão condutas como ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade, alcoolemia ao volante e falta do uso do cinto de segurança.

Devido à tradição religiosa da Páscoa, o movimento nas rodovias federais deve ser mais intenso no sentido interior do estado, entre quinta e sexta-feira. Já a volta para casa deve ter maior fluxo no sentido litoral, concentrado na segunda à tarde/noite.

No ano passado, nos quatro dias da Operação, foram registrados 93 acidentes, 102 pessoas feridas e cinco mortes nas rodovias federais de SC. Lembrando que em 2024 a segunda-feira após o domingo de Páscoa foi dia útil, e não feriado como em 2025. Por isso, para fins estatísticos, não será feita comparação com o ano passado.

