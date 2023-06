Quina de São João: confira os maiores prêmios do concurso especial

A Quina de São João faz parte do grupo de concursos especiais das Loterias CAIXA que oferecem prêmios maiores. A edição deste ano, por exemplo, pode pagar R$ 180 milhões e, como nos outros sorteios especiais, o prêmio não acumula.

Os três maiores prêmios já ofertados pela Quina, incluindo os concursos especiais, foram R$ 204 milhões, R$ 195 milhões e 152 milhões.Confira, abaixo, detalhes dos dez maiores valores pagos:

São Paulo lidera o ranking dos estados com mais vencedores, com 504 apostas. Em seguida, vem Minas Gerais, com 200 apostas sortudas e Rio de Janeiro com 127 bilhetes vencedores.

Quem ainda não fez sua aposta na Quina de São João, já pode correr e procurar uma lotérica ou fazer o jogo de forma on-line, tanto pelo aplicativo Loterias CAIXA quanto pelo portal Loterias Online da CAIXA.

O sorteio será a partir das 20h, do dia 24 junho, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). É possível acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube.

Boa sorte

Se você acertar, cuide do seu bilhete e evite rasuras. Se a aposta tiver sido feita no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, a solicitação do resgate tem início na própria plataforma.

Assim que conferido e efetuado o pagamento, o bilhete premiado é inutilizado. Ou seja: o ganhador não poderá guardar o bilhete para coleção ou lembrança.

De todo valor arrecadado pelas Loterias da CAIXA, quase metade é destinado a repasses sociais. Quem aposta contribui com o desenvolvimento do país, nas áreas de esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social.

Fique atento

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Depois desse prazo, os valores são repassados integralmente ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES).

Para mais informações sobre a Quina de São João, acesse a página de Loterias no site da CAIXA.

Assessoria de Imprensa da CAIXA