Receita libera segundo lote de restituição do IR nesta segunda-feira, 30

A Receita Federal libera nesta segunda-feira (30), o segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Este é o maior lote da história, tanto em número de contribuintes quanto em valor total, contemplando também restituições residuais de anos anteriores.

Ao todo, 6.545.322 contribuintes receberão R$ 11 bilhões. Todo o montante será destinado a pessoas com prioridade legal ou que utilizaram procedimentos que passaram a garantir prioridade neste ano.

Veja como estão distribuídas as restituições

4.764.634 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou Pix;

1.044.585 contribuintes entre 60 e 79 anos;

496.650 cuja principal fonte de renda é o magistério;

148.090 com mais de 80 anos;

91.363 pessoas com deficiência ou doença grave.

O pagamento será feito na conta bancária ou chave Pix CPF informada na declaração. A consulta ao lote está disponível desde o último dia 23, no site da Receita Federal, no menu “Meu Imposto de Renda”, opção “Consultar a Restituição”. Também é possível acessar via aplicativo da Receita.

Se a restituição não for depositada, como no caso de conta desativada, o valor ficará disponível por até um ano para resgate no Banco do Brasil. O agendamento pode ser feito pelo Portal BB ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos).