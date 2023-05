Região Nordeste é a única do País a apresentar recuo no preço da gasolina, aponta levantamento Ticket Log

Dados do último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL) , apontaram que a Região Nordeste fechou a primeira quinzena de maio sendo a única do País a apresentar redução no preço da gasolina, além de registrar os maiores recuos para os dois tipos de diesel. A gasolina fechou a R$ 5,75 na região, após recuo de 1,13% se comparado a abril. O diesel comum e o S-10 foram comercializados a R$ 5,74 e R$ 5,84, com recuos de 5,55% e 4,50%, respectivamente. Já o litro do etanol foi vendido a média de R$ 4,62, após aumento de 0,33% ante o mês anterior.

Nos destaques nacionais, Sergipe apresentou as maiores reduções no preço médio dos dois tipos de diesel. A Paraíba comercializou a gasolina mais barata do País, enquanto a Bahia apresentou a maior redução para o combustível. “Entre os Estados nordestinos, apenas o Alagoas e o Ceará registraram aumento do preço médio da gasolina. Se comparada ao etanol, a gasolina é economicamente mais vantajosa para o abastecimento em todo o Nordeste. Ainda assim, o etanol é considerado ecologicamente mais vantajoso para abastecimento, por ser capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”, comenta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

Confira as tabelas com as médias de cada Estado da Região Nordeste:

Fonte RPMA Comunicação