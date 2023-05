Santander com inscrições para 2 mil bolsas de estudo de R$ 3.600 para universitários

Está na reta final o prazo de inscrições para o programa Santander Graduação 2023, que concederá 2 mil bolsas no valor de R$ 300 por mês durante um ano para estudantes de graduação e pós-graduação. Os valores poderão ser usados para o pagamento de mensalidades, compra de materiais e apoio com gastos de alimentação e transporte. Interessados devem se inscrever pelo site do Bolsas Santander até 16 de maio: http://app.becas-santander.com/program/bolsas-santander-estudos-santander-graduacao-2023

O Santander Graduação já contemplou mais de 6.300 mil alunos desde 2017. Sabemos que a vida do universitário não é fácil: são gastos com moradia, alimentação, transporte, sem contar os materiais escolares e as mensalidades, em casos de universidades particulares. Este é um dos programas de maior impacto no nosso portfólio de Bolsas e por isso, seguimos apoiando um número relevante de estudantes e futuros profissionais a não abandonarem seus estudos e suas carreiras”, diz Nicolás Vergara, superintendente executivo do Santander Universidades no Brasil.

As bolsas são destinadas para estudantes de preferência em situação de vulnerabilidade social, com excelência acadêmica e com disponibilidade para frequentar as aulas durante todo o programa, do início à conclusão. Cada instituição de ensino divulgará o edital com os requisitos gerais do Santander Graduação. A lista de faculdades conveniadas estará disponível na convocatória do programa.

Os selecionados têm até o dia 16 de maio para confirmar a participação. O resultado será divulgado em 15/06 e cada aluno poderá verificar o status da bolsa acessando a plataforma Bolsas Santander.

Santander e seu apoio a Educação Superior

O Santander Universidades já impactou a vida de mais de 800 mil estudantes, profissionais e empreendedores por meio de programas gratuitos, muitos deles realizados em parcerias com as 1.200 universidades de 22 países que estão presentes. Ao longo de 26 anos de atuação, este sólido compromisso com a educação superior destinou mais de € 2 bilhões a iniciativas acadêmicas, que viabilizaram a oferta de mais de 800 mil bolsas de estudo. A cada ano, o Santander Universidades investe R$ 40 milhões em educação e, apenas em 2022 foram entregues mais de 100 mil bolsas. Em 2023, o objetivo é entregar 120 mil oportunidades de capacitação e qualificação profissional. Essa atuação levou o Santander a ser reconhecido como a empresa que mais investe em educação no mundo, de acordo com o Informe Varkey / UNESCO / Fortune 500 de 2018.

Relações com a Imprensa Santander