Seleção do Ministério da Gestão e da Inovação tem vagas na Central de Compras

A Central de Compras do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) está com processo seletivo aberto para servidores de nível médio e superior. As atividades para os cargos incluem a seleção de fornecedores, a implantação de novos serviços e operações centralizadas, a gestão de pessoal, o planejamento e acompanhamento das atividades realizadas, além de exigir proficiência e afinidade com trabalhos envolvendo dados.

Há duas vagas de nível superior disponíveis no Gabinete da Central de Compras, uma vaga de nível superior e uma de nível médio na Coordenação Geral de Licitação (CGLIC), e uma vaga de nível superior na Coordenação-Geral de Serviços Compartilhados (CGSEC). O regime de trabalho é de 40 horas semanais, em teletrabalho integral, aberto a servidores de todo o país.

Como se inscrever?

As inscrições para o processo seletivo estão abertas até o dia 3 de junho e devem ser realizadas pelo SOUGOV.BR, plataforma de gestão de pessoas do Governo Federal. Para participar do processo seletivo, é preciso logar no SOUGOV.BR, acessar o módulo “Currículo e Oportunidades”, encontrar o edital N°: 462/2024 e se inscrever.

Central de Compras

A Central de Compras tem o papel de reavaliar, inovar e incorporar melhorias nas contratações de bens e serviços de uso em comum. Vinculada à Secretaria de Gestão e Inovação, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a Central foi criada em 2014, com a finalidade de concentrar funções de apoio voltadas ao processamento de atividades comuns de órgãos da Administração Pública Federal. A Central atua desde a construção dos modelos de atendimento, passando pela seleção do fornecedor e pela gestão de atas e de contratos, eventualmente também realizando a implantação de novos serviços e a operação centralizada.

As competências da Central envolvem o desenvolvimento de modelos, mecanismos, processos e procedimentos para contratação e gestão centralizadas de bens e serviços de uso em comum, buscando implementar estratégias e soluções que conjuguem vantajosidade econômica, ganhos de eficiência administrativa e continuidade sustentável de seus modelos, com a incorporação de tecnologias que aperfeiçoem a logística pública, para a União, Estados, Distrito Federal e municípios.

Fonte: MGI