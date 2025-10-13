SENAI oferece 42,5 mil vagas em cursos presenciais e a distância

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com 42,5 mil vagas abertas em cursos gratuitos e pagos em todo o país. A informação é de levantamento quinzenal feito pela Agência de Notícias da Indústria. As oportunidades abrangem formações presenciais e a distância em áreas técnicas, de qualificação, aperfeiçoamento e aprendizagem industrial.

Do total, 8,6 mil vagas estão distribuídas entre escolas do SENAI em sete estados e no Distrito Federal, com aulas presenciais ou online. Outras 33,8 mil vagas estão disponíveis no Futuro.Digital, plataforma de cursos da instituição que reúne opções de curta e média duração, extensão, graduação, pós-graduação, MBA, micro e minicursos. As turmas incluem modalidades presenciais, semipresenciais e EAD, com diferentes turnos.

De acordo com o gerente de Educação Profissional e Superior do SENAI, Mateus Simões, a taxa de empregabilidade dos egressos de cursos da instituição é acima de 86%. “As taxas de acesso ao mercado de trabalho são cada vez maiores, mostrando que nossos alunos realmente estão aptos a atender toda a demanda da nossa indústria”, pontua.

O gerente explica que há oportunidades de emprego em todos os setores da indústria. Mas as maiores chances, segundo o Mapa do Trabalho Industrial 2025-2027, são nas áreas de logística e transporte, construção, metalmecânica e alimentos e bebidas.

“É importante destacar que todos os profissionais precisam ter competências técnicas ligadas ao setor de interesse, mas também desenvolver habilidades socioemocionais e competências digitais devido às tecnologias de hoje”, ressalta.

Confira as vagas disponíveis por estado

Roraima – São 123 vagas em 12 cursos presenciais, como Costura Básica, Desenho de Móveis Projetado, Injeção Eletrônica Básica, entre outros, com aulas nos períodos matutino, vespertino e noturno. Mais informações estão disponíveis no site do SENAI Roraima.

Sergipe – O estado oferece 780 vagas em cursos em diversas áreas, como Infraestrutura de Informação e Comunicação, Construção Civil, Segurança do Trabalho e Metalmecânica. Destas, 27 são gratuitas. As aulas ocorrem nas modalidades presencial e semipresencial. Detalhes podem ser consultados no perfil @senaisergipe no Instagram ou nas unidades locais.

Tocantins – Há 1.106 vagas em cursos como Torneiro Mecânico, Instalação e Configuração de Software e Redes, Operador de Computador, Aperfeiçoamento em Fabricação de Panetones, entre outros. São 706 vagas presenciais em 29 cursos e 400 vagas em quatro cursos EAD. Informações estão no site do SENAI Tocantins.

Maranhão – O SENAI Maranhão tem 1.180 vagas, sendo mil presenciais e 180 semipresenciais. Entre os cursos ofertados estão Técnico em Informática, Automação Industrial, Programação de Jogos Digitais e Instalação de Sistemas Fotovoltaicos. As inscrições podem ser feitas no site Futuro.Digital Maranhão.

Distrito Federal – São 2.355 vagas gratuitas para cursos de aperfeiçoamento e qualificação nas escolas do Gama, SIG, Sobradinho e Taguatinga, com opções presenciais, semipresenciais e online. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site do SENAI-DF.

Paraná – O estado oferece 1.246 vagas presenciais em cursos nas áreas de construção civil, eletrônica, automação, produção alimentícia e segurança. As informações estão disponíveis no site do SENAI Paraná.

Paraíba – Há 1.200 vagas em cursos técnicos e de qualificação, como Eletroeletrônica, Energias Renováveis, Logística e Segurança do Trabalho. São 940 vagas presenciais e 260 a distância. Mais informações estão no site do SENAI Paraíba.

São Paulo – O SENAI-SP abriu inscrições para o Vestibular 2026 de cursos superiores. São 33 opções de graduação e mais de 700 vagas, em áreas como biotecnologia, tecnologia da informação e logística. As inscrições podem ser feitas no site do SENAI-SP.

SENAI é referência em formação profissional

Maior rede privada de educação profissional do Brasil e uma das maiores do mundo, o SENAI atua há 83 anos na formação de trabalhadores e na inovação industrial. A instituição está presente nos 26 estados e no Distrito Federal, com cerca de 3,1 milhões de matrículas anuais. Desde sua criação, já formou mais de 92 milhões de pessoas.

O SENAI informa que a oferta de vagas é dinâmica e pode ser atualizada a qualquer momento.

Fonte: Brasil 61 – Foto: Gabriel Pinheiro/CNI