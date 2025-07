Sergipana, natural de Pirambu, ganha meio milhão no Domingão do Huck

A auxiliar administrativa Eliza Feitoza, de 33 anos, natural de Pirambu, no litoral sergipano, foi destaque nacional no quadro “Quem Quer Ser um Milionário”, exibido neste domingo (13), no Domingão com Huck.

A sergipana chegou à última pergunta do programa e saiu com um prêmio de R$ 500 mil, valor que pretende usar para concluir a construção da casa da mãe.

Eliza participou da atração após tentar por 21 semanas seguidas. Neste domingo, foi a primeira a passar pelo “Pensa Rápido” e garantiu sua vaga no jogo. Com uma trajetória marcada por superação, inteligência e muita emoção, ela acertou perguntas sobre temas variados, como cinema, história e medicina. No decorrer do quadro, contou com a ajuda da irmã, de um dos colegas de programa e ainda usou o recurso de trocar uma das perguntas.

A pergunta do milhão

“Qual era o nome do atacante uruguaio que, com seu gol, calou 200 mil torcedores brasileiros no Maracanã na final da Copa de 1950, no famoso ‘Maracanaço’?” Eliza respondeu, mas acabou errando — e ficou com o prêmio “porto seguro” de meio milhão de reais. Emocionada, ela compartilhou uma lembrança tocante de sua infância difícil. Disse que, quando criança, sonhava em ter uma lancheira da Xuxa, mas a mãe, por dificuldades financeiras, nunca pôde comprar.

“Quando eu era criança, Luciano, a gente passava tanta dificuldade que eu tinha um sonho de ter uma lancheira da Xuxa”, contou, às lágrimas. “Minha mãe me levava pra feira municipal e eu via a lancheira lá, mas a gente não podia comprar. Meus coleguinhas levavam lancheira pra escola, e eu achava aquilo lindo.”, disse. A história de Eliza comoveu o público e gerou grande repercussão nas redes sociais. Além do prêmio, ela deixou o programa como exemplo de perseverança e orgulho para Sergipe.

