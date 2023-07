Sergipe: repasses em ações de segurança no novo pacote federal somam R＄ 40,19 mi

Recursos para prevenir violência nas escolas, repasses para segurança nos estados e municípios, medidas para um controle responsável de armas, edital para projetos culturais em áreas em vulnerabilidade social, um plano de ações para a Amazônia e projetos de lei para ampliar penas para quem pratica crimes em escolas e contra o Estado Democrático de Direito.

O Governo Federal lançou nesta sexta-feira, 21/7, em Brasília (DF), o Programa de Ação na Segurança (PAS), um amplo pacote voltado para segurança pública a ser efetivado em parceria com estados e municípios. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, detalharam as medidas em um evento no Palácio do Planalto.

“Esse ato de hoje é um dos compromissos de fazer o Brasil voltar à normalidade retirada nos últimos seis anos, fazendo as coisas funcionarem como têm que ser”, afirmou o presidente Lula. “O que a gente sabe é que a gente precisa de união. Queremos o Governo Federal presente no tema da segurança. Não apropriar as competências estaduais, mas ajudar”, completou o ministro Flávio Dino.

SERGIPE — Entre o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e o edital do programa Escola Segura, Sergipe vai receber um repasse de R$ 40,19 milhões do Governo Federal. A fatia do Fundo Nacional de Segurança Pública destinada ao estado é de R$ 35,3 milhões, o que corresponde a 3,5% do valor total do FNSP. A previsão é de que metade desse valor seja repassada em agosto e o restante até o fim de 2023.

No edital Escola Segura, o estado de Sergipe vai receber R$ 3 milhões para investimento em ações de prevenção, rondas, qualificação de profissionais da área de segurança, pesquisas e monitoramento cibernético.

Além disso, dois municípios sergipanos tiveram projetos aprovados no edital do Ministério da Justiça e vão receber um total de R$ 1,8 milhão para aplicação direta nessa área.

O maior repasse está previsto para Aracaju (R$ 937 mil). Lagarto também será atendido, com R$ 920 mil.

Adicionalmente, Sergipe tem três municípios entre os 163 listados como prioritários para projetos de Cultura no contexto do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronasci 2. São eles Aracaju, Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro. O valor total do edital para o país é de R$ 30 milhões..

Assessoria governo federal

Foto: Ricardo Stuckert (PR)