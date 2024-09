Vai para o Rock in Rio? Dicas do Bob’s para aproveitar o festival da melhor forma

As dicas da rede de fast food, apoiadora oficial do evento, para ajudar o público a se preparar com antecedência para curtir o festival

O seu coração já está preparado para vibrar ao som do Rock in Rio 2024? A contagem regressiva começou, e o Bob´s, que é apoiador oficial do evento, e celebra 40 anos de história na Cidade do Rock junto com o anfitrião, preparou uma série de dicas para ajudar o público a se preparar e, claro, desfrutar de todas as experiências que o festival oferece. São sete dias de programação em setembro, com expectativa de mais de 700 mil pessoas. Confira abaixo as dicas do Bob’s:

Evite os imprevistos

A Cidade do Rock tem 385 mil m². Com diversos palcos, brinquedos e ativações, se programe! Procure saber em qual horário e palco o artista que você quer assistir estará e faça um roteiro do que vai curtir no festival para chegar nos locais que deseja visitar com minutos de antecedência para não perder nenhuma atração.

Roupas leves, tênis e água

O uso de protetor solar é um cuidado essencial, dê preferência para produtos com FPS acima de 50, de amplo espectro e resistentes à água. Outro fator importante é o vestuário. Todos querem aproveitar o evento, tirar uma boa foto e fazer sucesso com o “look”, mas lembre-se que o conforto é o mais importante, afinal a Cidade do Rock é gigante. Sem contar que são horas e horas de shows, em pé. Dica: escolha com cuidado o calçado, dê preferência aos anatômicos, como os tênis! E claro, hidrata-se – o local terá bebedouros espalhados e o conselho é ter sempre uma garrafinha por perto para recarregar as energias.

Comer, comer…

Além de muita bebida, a alimentação também deve estar na programação do dia. Quem estiver na Cidade do Rock contará com 4 pontos de venda do Bob’s, com cardápio especial: Franlitos, sanduíche salada de frango, Duplo Cheddar e o delicioso Big Rock, preparado com dois hambúrgueres bovinos, queijo, molho Big Bob, em um pão quentinho com gergelim. Além disso, o inconfundível Milk Shake Crocante da marca estará no menu.

Rolê pela Cidade do Rock

Além de música, o festival oferece entretenimento e diversão com várias ativações de marcas que estão presentes no evento. O Bob’s, por exemplo, terá um ambiente exclusivo próximo ao Espaço Favela. A instalação em formato de Milk Shake gigante, contará com um museu interno, em que as pessoas poderão conhecer mais da história de conexão entre o Bob’s e o Rock in Rio. Na sequência, vão descer por um escorregador, em forma de canudo, e cair em uma piscina de espumas, representadas pelos “sabores” de baunilha e crocante, que são referências do Milk Shake inconfundível da marca. Além disso, o público ainda vai curtir o espaço de photo oportunity.

Momento relax

A euforia é alta, mas lembre-se que é o descanso é importante! Marque essas pausas entre shows que você quer assistir, e aproveite para ir ao banheiro e manter a hidratação em dia. O evento tem horas de atrações, experiências, e não dá para gastar toda a energia na largada.

Boas memórias

Tire fotos e registre os momentos especiais, mas saiba viver o momento também! O Rock in Rio é diferente a cada ano, e é sempre divertido ter histórias para contar – vá além dos cliques!

Sobre o Bob’s

O Bob´s, primeira rede de fast food e de franquias de alimentação do Brasil, fundada em 1952 no burburinho de Copacabana, rapidamente lançou moda e virou mania entre os cariocas. Sua expansão pelo Brasil começou em 1984 por meio de um bem-sucedido sistema de franquias, que segue até hoje oferecendo suporte para todos os interessados em abrir uma unidade da rede. Atualmente, são mais de 1.000 pontos de venda em todas as regiões do Brasil.

