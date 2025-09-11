16 mil produtos falsificados são apreendidos durante operação da Receita Federal no Centro de Aracaju

A Receita Federal realizou uma operação de vigilância e repressão aduaneira nesta quinta-feira (11), e apreendeu cerca de 16 mil produtos falsificados, no Centro de Aracaju.

A ação teve como alvo dois estabelecimentos suspeitos de comercializar mercadorias estrangeiras com indícios de falsificação.

O objetivo da operação era retirar de circulação produtos que pudessem representar risco ao consumidor e à economia formal, além de combater o comércio irregular e proteger os direitos de propriedade intelectual.

Entre os materiais apreendidos estão acessórios para celular, como capas, carregadores e cabos, além de caixas de som, fones de ouvido, videogames, controles e brinquedos.

Todos os produtos imitavam marcas conhecidas, mas não possuíam certificação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nem documentação fiscal que comprovasse a importação regular.

Foto Divulgação Receita Federal