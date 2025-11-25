3ª EDIÇÃO DO CHÁ DAS PRETAS REFORÇA EMPODERAMENTO, IDENTIDADE E AFETO NO MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA

No mês que alerta a consciência negra, o Império El Shamah vai realizar a ‘3ª edição do Chá das Pretas’ com o tema: Empoderamento, Identidade e Afeto. A ação vai ser realizada a partir das 17h desta quinta-feira, 27 de novembro, no Lê Café em Aracaju.

Entre as palestrantes desta edição estão: Ivana Miranda, Helida Vinhas, Flávia Resende e Lyla Pinheiro.

O Chá das Pretas é uma ação sociocultural que tem como missão fortalecer o protagonismo, a autoestima e a representatividade das mulheres negras sergipanas, por meio de encontros temáticos que unem afeto, reflexão, empreendedorismo e cultura.

O evento nasceu da necessidade de criar um espaço seguro, acolhedor e

inspirador, onde mulheres negras possam compartilhar experiências,

reconhecer suas trajetórias e construir redes de apoio mútuo, contribuindo para o fortalecimento da identidade e da consciência coletiva.

O propósito central do Chá das Pretas é promover um ambiente de

empoderamento, identidade e afeto, incentivando o diálogo e o fortalecimento das mulheres negras em diferentes áreas de atuação — seja no empreendedorismo, na

cultura, na educação, na política ou nas artes.

Inscrições

As inscrições, que são limitadas, podem ser feitas através do número: 79 98813-8445 ( Comercial El Shamah).

O valor do investimento é de R$ 89,99, À VISTA ou em até 12x nos cartões. Outras informações através do número 79 98813-8445.

Por Fredson Navarro – Foto Divulgação