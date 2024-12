BNB oferece desconto a microempreendedores para regularizar o Crediamigo

Descontos chegam a 96% e ainda é possível individualizar as dívidas independente dos demais membros do grupo solidário

O Banco do Nordeste (BNB) está oferecendo desconto de até 96% sobre encargos para regularização de operações do Crediamigo que estejam em atraso. Os clientes com direito ao benefício são os que tiveram dificuldades em honrar as parcelas em dezembro de 2021 e ainda não conseguiram regularizar sua situação.

Outra vantagem oferecida pela campanha é a oportunidade de individualizar as dívidas por cliente, o que permite a quitação de débitos de forma independente dos demais membros do grupo solidário. A campanha segue em vigor até final de 2025.

A partir da regularização, os microempreendedores podem voltar a operar com o Crediamigo, proporcionando nova oportunidade para investir em mercadorias, matérias-primas, reformas e diversas melhorias para os seus negócios.

A campanha Desenrola Crediamigo é inspirada no Desenrola Brasil, do Governo Federal, e busca oferecer condições especiais para a recuperação de operações de crédito em atraso. “A adesão ao programa mostra que o microempreendedor precisa apenas de uma oportunidade para restaurar seu poder de compra. Além disso, o lançamento da campanha no final de ano, época que o mercado está bastante aquecido, também contribuirá bastante com a normalização das atividades financeiras, geração de renda e crescimento local nos nove estados do Nordeste, norte do Espírito Santo e Minas Gerais”, afirma Helton Chagas, superintendente do Crediamigo.

O executivo também destaca o caráter resiliente da iniciativa: “O Desenrola Crediamigo também incentiva a autonomia e gestão dos microempreendedores, haja vista que a partir da regularização da dívida, o cliente pode voltar a orientar o seu negócio de uma maneira mais consciente, aprendendo com as experiências. É um programa que contribui para o desenvolvimento econômico e social de milhares de brasileiros”, diz.

Clientes interessados em aderir ao Desenrola Crediamigo deverão comparecer a uma Unidade de atendimento do Crediamigo. Os endereços estão disponíveis nesse link.

Baixe imagens de divulgação no site do Banco do Nordeste clicando aqui.