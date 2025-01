Associação “É de Sergipe” realizará mais uma edição do “Almoço de Negócios”

O “Almoço de Negócios” da Associação “É de Sergipe” terá mais uma edição no próximo dia 29 de janeiro, quarta-feira, a partir das 12h, no Celi Praia Hotel, na Orla da Atalaia. Desta vez, o tema será “Oportunidades para 2025” e o palestrante será Lúcio Flávio, vereador eleito por Aracaju e combatente da Lei da Fachada.

O evento é uma oportunidade única para conexão com líderes empresariais, empreendedores e tomadores de decisão que estão moldando o cenário econômico no estado. Durante o almoço, serão discutidas oportunidades de negócios para este ano, além de proporcionar um espaço para que os participantes possam avançar seus negócios e fazer novas conexões.

A associação “É de Sergipe” é uma iniciativa que tem ganhado destaque no cenário empreendedor do estado. O objetivo é criar conexões entre as empresas sergipanas e fomentar o empreendedorismo local para aqueles que são do próprio estado. Através de eventos, palestras, rodadas de negócios e outras atividades, os participantes podem ampliar sua rede de contatos, trocar experiências e conhecimentos, e identificar novas oportunidades de negócio.

As inscrições para o almoço já estão abertas e podem ser realizadas através do link https://www.sympla.com.br/evento/almoco-de-negocios-do-E-de-sergipe—janeiro2025/2801459 Os valores partem de R$90 para associados e R$140 para não-associados. Em caso de dúvidas, visite @edesergipe no Instagram ou entre em contato com (79) 98102-8024.

