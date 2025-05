Dia do trabalhador: modelo flexível é tendência no mercado imobiliário

Impulsionado pela digitalização e pela busca por mais qualidade de vida e produtividade, o mercado imobiliário tem vivido uma transformação. Produtos e serviços estão cada vez mais tecnológicos, ao passo que a forma como as empresas estruturam suas rotinas e relações de trabalho também de modernizam. É neste cenário que o modelo de trabalho flexível tem ganhado espaço entre as empresas do setor.

Com a premissa de proporcionar um clima organizacional saudável e adaptado às novas necessidades da sociedade, este modelo trabalhista visa aliar agilidade de produção dos times, criatividade e melhoria individual. Grosso modo é quase como parceria firmada entre empregador e o colaborador – regido por uma legislação e critérios bem definidos pela organização, claro.

A empresa sergipana CV CRM, referência em tecnologia para o mercado imobiliário com sua plataforma voltada para incorporadoras, adotou o modelo de jornada flexível e é um dos cases mais relevantes dessa mudança. “Essa liberdade para os colaboradores optarem como e onde trabalhar, seja no presencial, remoto ou híbrido, tem refletido diretamente no engajamento das equipes, no aumento da produtividade e na retenção de talentos”, observa a head de Gente e Cultura do CV CRM, Kelli Soares.

Um resultado positivo que vai além dos ganhos internos, pois reverbera em outros negócios do setor. Ao oferecer uma solução digital que permite o trabalho remoto e o monitoramento em tempo real, o CV CRM impulsiona uma mudança cultural também entre seus clientes. “Acabamos sendo um catalisador dessa transformação, que deixou de ser tendência para se tornar resposta direta às novas exigências do mercado. Produtividade e colaboração ganham novas formas”, analisa o CEO da empresa, Fábio Garcez.

Para ele, essa mudança de paradigma no ambiente de trabalho sinaliza, também, um novo momento para o setor imobiliário. “A aposta em modelos mais modernos e flexíveis mostra que, mesmo em segmentos historicamente presenciais, a inovação e o bem-estar do colaborador estão se tornando prioridades estratégicas. Adaptar-se a isso virou questão de competitividade”, enfatiza.

Recentemente, o CV CRM foi reconhecimento na categoria “Jornada Flexível” pela Great Place to Work (GPTW), uma das mais importantes certificadoras de ambientes de trabalho – a empresa já foi certificada em outras categorias, inclusive como a melhor empresa de tecnologia para trabalhar em Sergipe. “É preciso entender como a flexibilidade pode ser aplicada em seus contextos, adotando tecnologias que permitam maior mobilidade nas rotinas comerciais e de gestão”, complementa Garcez.

Integração

Essa flexibilidade também é acompanhada por iniciativas que fortalecem a cultura organizacional, tais como eventos remotos em datas comemorativas; ações de integração para manter o engajamento; e respeito à individualidade, reconhecendo que cada profissional tem necessidades diferentes.

“Além disso, a escuta ativa e o incentivo ao bem-estar emocional tornam-se pilares importantes na construção de um ambiente saudável. Essas medidas ajudam a reforçar o sentimento de pertencimento, mesmo em times distribuídos geograficamente”, complementa a head de Gente e Cultura do CV CRM, Kelli Soares.

Sobre o CV CRM

O CV CRM é a maior plataforma de CRM do mercado imobiliário do país, atuando como um elo entre incorporadoras, corretores e clientes. Com tecnologia 100% voltada para o setor, a empresa ajuda a transformar a gestão comercial de empreendimentos em todas as etapas do funil de vendas.

Texto e foto assessoria