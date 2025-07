Sergipe abre mais de 1,9 mil novos postos formais de trabalho em maio

Sergipe fechou o mês de maio com 1.939 novos empregos com carteira assinada, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta segunda-feira, 30 de junho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No acumulado do ano, entre janeiro e maio de 2025, o Sergipe acumula 3.692 novos empregos formais. Como comparação, em 2024, o estado fechou o ano tendo gerado 15.579 novos postos de trabalho com carteira assinada.

Em maio, o estado apresentou desempenho positivo nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o Comércio, que terminou o mês com saldo de 600 vagas. Na sequência aparecem os setores de Serviços (555), Construção (554), Indústria (217) e Agropecuária (15).

As novas vagas no estado sergipano foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino, responsáveis pelo ingresso em 1.041 postos contra 898 do sexo feminino. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 1.604 vagas em Sergipe. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com maior saldo de vagas no estado: 1.272.

A capital, Aracaju, foi o município sergipano com melhor saldo em maio, com 766 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 195,7 mil empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado aparecem Laranjeiras (422), Nossa Senhora do Socorro (217), São Cristóvão (207) e Lagarto (167).

