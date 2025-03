CERCA DE 60% DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS PLANEJAM EXPANDIR OS NEGÓCIOS EM 2025, É O QUE APONTA PESQUISA

Cerca de 60% dos gestores de pequenas e médias empresas no Brasil planejam expandir seus negócios neste ano. O dado é da pesquisa Cabeça de Dono, realizada em 2024 pelo Itaú Empresas e Instituto Locomotiva. No entanto, a falta de gestão financeira profissional ainda impede muitas dessas empresas de alcançar esse objetivo. Nesse cenário, a consultoria financeira empresarial surge como um suporte essencial para tornar a gestão mais eficiente e garantir a perenidade dos empreendimentos.

O especialista em gestão financeira empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, Weslei Gomes, destaca que o primeiro passo para o crescimento estruturado de uma empresa é ter clareza sobre os resultados financeiros do negócio. “As pequenas e médias empresas que entendem suas margens e potenciais de resultado saem na frente dos concorrentes e alcançam melhores performances. Nosso trabalho é justamente possibilitar essa clareza, permitindo tomadas de decisões mais assertivas e, consequentemente, um crescimento sustentável”, afirma.

A sobrecarga dos gestores é um dos principais entraves para a expansão empresarial, muitos acumulam diversas funções, o que compromete a visão estratégica e dificulta a implantação de melhorias. Segundo Weslei, a consultoria auxilia nesse processo por meio da profissionalização da gestão e na delegação de tarefas. “O processo de descentralização é gradual, mas viável. Com estratégias adequadas, é possível atingir o autogerenciamento, que possibilita a empresa operar de forma eficiente sem depender exclusivamente dos sócios”, explica o consultor, CEO da Fundamento Consultoria.

Outro desafio enfrentado por pequenas e médias empresas é a falta de planejamento financeiro estruturado. Para evitar crises, é recomendado a implementação de um planejamento anual baseado em possíveis cenários de venda. “Trabalhamos com um modelo que apresenta quatro possibilidades de cenários de venda: pessimista, realista, otimista e agressiva. Isso permite que os gestores tenham uma visão completa do negócio e possam se preparar para diferentes situações do mercado”, detalha o consultor Weslei Gomes.

Estratégias complementares

Além da consultoria financeira, existem estratégias fundamentais para garantir um crescimento estruturado e sólido. A tecnologia é um diferencial na modernização das consultorias empresariais. O uso de painéis interativos e indicadores em tempo real facilita a análise de dados e agiliza a tomada de decisão. Além disso, o investimento no desenvolvimento da equipe e na estruturação de processos internos, são diferenciais competitivos para empresas que buscam perenidade no mercado.

“Não basta apenas ter um bom controle financeiro. Treinamentos de vendas bem elaborados, planos de carreira que incentivem o crescimento dos colaboradores e políticas de benefícios que estimulem a retenção de talentos são fundamentais para fortalecer a cultura da empresa e torná-la mais resiliente às oscilações do mercado”, comenta Weslei.

Outra tática relevante é a criação de um planejamento estratégico de longo prazo, que envolva inovação e adaptação às novas tendências do setor. Com um mercado cada vez mais competitivo, a busca por suporte especializado se torna um diferencial para PMEs que desejam crescer de forma organizada. A consultoria financeira empresarial, aliada a estratégias bem estruturadas, pode ser o caminho para um crescimento sólido e duradouro.

“O crescimento sustentável não acontece apenas com base no faturamento. É preciso investir na profissionalização da gestão, na modernização dos processos e na melhoria contínua, sempre alinhando essas ações com os objetivos de longo prazo da empresa”, finaliza o consultor financeiro empresarial.

Sobre Weslei Gomes

Weslei Gomes começou sua trajetória profissional na construção civil, na qual enfrentou desafios de gestão financeira que o levaram a contratar um consultor especializado. A clareza e os resultados alcançados com a consultoria inspiraram sua transição de carreira para o setor financeiro. Em 2017, ingressou em uma especialização em Gestão Financeira Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e, em 2018, iniciou sua atuação como consultor. Em 2020, Weslei lançou seu primeiro curso online voltado a dentistas, abordando planejamento e precificação, ajudando profissionais a superar desafios do período.

À frente da Fundamento Consultoria, Weslei consolidou o serviço de Diretoria Financeira Empresarial, que combina planejamento estratégico, implementação de sistemas e acompanhamento contínuo para pequenas e médias empresas. Ele aplica uma metodologia validada que não apenas orienta empresários, mas também monitora a execução de estratégias, garantindo resultados sustentáveis e escaláveis.

O consultor financeiro empresarial também é um dos autores do livro “As leis do lucro”, um compilado de orientações para conseguir alcançar o sucesso financeiro nas empresas. Disponível para compra na Amazon, a obra traz a cada página um alerta ou uma oportunidade de lucro oculta que pode ser aplicada de forma simples.

Texto e foto NV Comunicação