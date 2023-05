7ª Edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos oferece mais de 100 mil oportunidades

Evento, organizado pela Estácio, contará com a participação de grandes empresas, terá lives sobre carreiras e debaterá as últimas tendências do mercado de trabalho

Entre os dias 23 e 25 de maio, pessoas de todo o Brasil poderão participar gratuitamente da 7ª edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio. Durante a realização do evento, serão ofertadas mais de 100 mil vagas em grandes companhias de todo o País, com oportunidades presenciais, hibridas ou até mesmo remotas, além de vagas com e sem exigência de diploma. Alunos, ex-alunos, estudantes de todas as partes do país – mesmo sendo de outras instituições – e profissionais que buscam recolocação ou até mesmo quem deseja ficar antenado com às tendencias do mercado de trabalho vão concorrer a uma das oportunidades de empregos ou estágios. Para acessar o conteúdo, os interessados devem fazer o pré-cadastro por meio do link: https://www.carreirasedu.com.br/feiradeestagio . A feira será transmitida via Zoom, totalmente acessível por meio de celular, notebook ou desktop.

“Nesta 7ª edição consecutiva, queremos encorajar nossos alunos e os demais candidatos, afirmando que é possível vencer as adversidades do mercado e que existem sim vagas e oportunidades de estágios e empregos. A Feira trata-se de um ambiente virtual, criada com inteligência artificial em uma plataforma inovadora que permite à interação entre estudantes e empresas que disponibilizam oportunidades de estágios e empregos, promovendo o desenvolvimento e colocação profissional no mercado de trabalho. Ela é destinada para profissionais que desejam uma nova oportunidade e almejam uma evolução em sua jornada profissional”, afirma Fernanda Centurion, Gerente Nacional de Carreiras e Desenvolvimento do Aluno da Estácio.

Durante 72 horas de feira, será possível conversar com o RH das marcas empregadoras e assistir às 12 lives, que darão ferramentas para que os participantes possam se preparar para os processos seletivos. As pessoas poderão se candidatar às vagas em uma plataforma de oportunidades profissionais que já conta com as empresas IBM, Brasil Center, Dasa, Cia de Talentos, McDonald’s, Multivision, Spread, Infojobs, CIEE, NUBE, Arcos Dourados, 99Jobs, UnitedHelth, Deloitte, Agência de Integração Empresa Escola, BRMED, ICONIC, Clear Sale, TMF Group, Cinemas São Luiz, Symplicity, Super Estágio, Empodera, Vale, Som Livre, Rede D1000, Pepsico, Universia, entre outras. A programação conta com palestrantes expressivas, como Bruna Castilhos, Head de Customer Sucess e R&S da Gupy; Mauren Faria, da Multivision; Renata Gusmon, Diretora Executiva de Pessoas da UnitedHealth Group; Isadora Costa, Especialista em Atração de Talentos da Ambev; Arthur Hinrichsen, Analista da área de inovação do SEBRAE Pernambuco; Karuna Daswani Lopes, Head de Comunicação para a América Latina e Ibéria do LINKEDIN; Arturo Edo, Cofundador na Reserva INK. Elas abordarão temas relevantes em todos os pilares do conhecimento como: o impacto das tecnologias nas carreiras, autodesenvolvimento, autoconhecimento, empreendedorismo, dentre outros.

Com 12 estandes, 12 painéis e mais de 50 empresas participantes, a programação da 7ª edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos promete superar as expectativas em relação ao ano anterior, auxiliando milhares de pessoas a potencializar a carreira, e candidatar-se a diversas oportunidades através de conteúdos para inserção e recolocação no mercado de trabalho. Este ano as parceiras, Elements, Netshoes e Buser ofertarão prêmios para os participantes mais ativos com 3 passagens para viagens nacionais, 1 Voucher da Netshoes e 1 Cadeira Gamer.

Ascom Estácio Sergipe