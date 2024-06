Construtora Celi fortalece sua posição como uma das principais empresas do Norte e Nordeste em projetos de infraestrutura pública

A Construtora Celi, renomada por sua excelência no setor imobiliário, fortalece sua posição como uma das principais empresas da Região Norte e Nordeste em projetos de infraestrutura pública.

Com mais de 56 anos de atuação no mercado de obras públicas, a empresa sergipana demonstra sua expertise por meio de empreendimentos significativos, como o Hospital da Criança do Recife e o Hospital do Câncer em Aracaju, além de outros projetos essenciais para a saúde pública na região.

O Hospital da Criança do Recife, em fase final de construção, exemplifica o compromisso da Celi com a saúde pública. Com um investimento de R$ 116 milhões, financiado pelo Ministério da Saúde e pela Prefeitura do Recife, a obra está sendo acelerada para garantir atendimento médico de qualidade às crianças do Recife e arredores.

Denominado Antônio Carlos Figueira, o hospital terá capacidade para mais de 100 mil consultas e mais de 5 mil cirurgias anuais, ocupando uma área construída de 12 mil metros quadrados.

HOSPITAL DO CÂNCER – Outro projeto de destaque é o Hospital do Câncer em Aracaju. Acompanhado de perto pelo governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, este empreendimento representa um avanço no tratamento oncológico na região.

Com instalações modernas e infraestrutura completa, a unidade hospitalar oferecerá atendimento especializado e humanizado para pacientes com câncer, ampliando o acesso a tratamentos de alta complexidade.

Com um portfólio robusto e um compromisso inabalável com a qualidade, a Celi se destaca na realização de obras públicas que transformam realidades e impactam positivamente a vida de milhares de pessoas no Norte e Nordeste do Brasil.

A expertise da construtora acumulada ao longo de décadas é aplicada em projetos que beneficiam diretamente a sociedade, melhorando a infraestrutura de saúde e contribuindo para o desenvolvimento regional.

A atuação da Celi em obras públicas reafirma sua capacidade de entregar projetos de grande envergadura em curto espaço de tempo, com solidez e qualidade, reforçando sua posição de liderança e compromisso com o desenvolvimento sustentável das comunidades onde atua.