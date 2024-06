Startup atendida pelo Sebrae participa de evento em Angola

A No Code School trabalha com tecnologia e educação

No último mês de maio foi realizada a edição de 2024 do Angola Startup Summit, evento que visa impulsionar as startups angolanas. Este ano, o Sebrae enviou uma comitiva formada por cinco empresas brasileiras, entre elas a No Code School, empresa sergipana de tecnologia.

A No Code School é a primeira escola de programação especializada em ensino de tecnologia no-code, cuja missão é formar, capacitar e desenvolver os novos profissionais de tecnologia e empreendedores digitais. A startup já atendeu mais de 800 alunos, por meio de 25 cursos, em todo país e capacita profissionais no uso de plataformas que permitem o desenvolvimento de um produto ou serviço digital sem a necessidade de um programador.

Ederson Manoel, fundador da No Code, representou o país em Angola. Durante o Summit, apresentou a escola ao público em um stand montado no evento, de onde pode fazer contatos importantes para o futuro da empresa. Também teve a oportunidade de mostrar a história da startup sergipana no palco principal – o único brasileiro a ocupar esse lugar no evento.

Sobre esta experiência, ele classificou como “completa”. A empresa já conta com 100 alunos Angolanos e realizou contatos importantes em Luanda para discussão de tecnologia e educação, além de toda a rede formada com outras startups.

“Foi um convite maravilhoso do Sebrae. Em Luanda, tivemos a chance de apresentar nossa empresa para diversas pessoas de vários países. Fiz contato com gente de Angola, Portugal, Moçambique, visitei ambientes de inovação, conversei com membros do Governo de Angola na área de educação, foi uma experiência sem igual. Isso tudo proporcionado pela parceria que criamos com o Sebrae lá atrás, quando fundamos a empresa, participamos do Like a Boss e nos tornamos bolsistas do Startups NE”, contou.

Sebrae e as Startups

O empresário se refere a eventos que têm como público-alvo empreendedores ou pessoas que pretendem abrir a sua startup. O Desafio Sebrae Like a Boss, é uma competição nacional de startups e Ederson venceu a etapa estadual; já o Startup NE trata-se de um edital para desenvolvimento regional, com objetivo de fomentar e desenvolver startups nordestinas. O gerente de inovação do Sebrae/SE, Marcus Vinícius Bezerra, aponta que o caminho de sucesso das startups sergipanas passa pelos projetos do Sebrae:

“Intensificamos as nossas ações junto às startups com capacitações, acelerações, eventos, bolsas e ações de internacionalização. Este ano as startups de Sergipe foram selecionadas e estão participando em todos os grandes programas nacionais. Isso demonstra que estamos no caminho certo e contribuindo cada vez mais para o fortalecimento do nosso ecossistema local de inovação”.

Além desses produtos, o Sebrae ainda promove eventos como o Startup Day, um dia dedicado a esse tipo de empresa em todo o Brasil. Em março deste ano, Sergipe reuniu o ecossistema de inovação em uma programação, com palestrantes referências na área, de forma simultânea nos municípios de Nossa Senhora da Glória e Lagarto, além da capital Aracaju.

“O Sebrae tem cumprido um papel fundamental no crescimento da nossa empresa, para que a No Code possa ocupar lugares interessantes. Desde que fomos selecionados para o Startups NE, pudemos ter mais equilíbrio financeiro para focar nos negócios, desenvolvemos mais tecnologia, contratamos pessoas, expandimos a operação em marketing, assim, conquistamos mais capacidade operacional tanto de maneira local, aqui no estado, quanto na expansão pelo país”, concluiu Éderson.

A No Code acumula um portifólio variado de parcerias. Já trabalhou com a Prefeitura Municipal de Indiaroba, Banco do Estado de Sergipe e Unit, assim como organizações como a Central Única das Favelas (Cufa), e empresas como a L’Óreal e a Amazon Web Services (AWS). Ederson ainda foi eleito uma das quatro referências globais em tecnologias no-code pelo AI Journal, da Califórnia.

Texto e foto Por Yasmin Déda