Abertura oficial da Semana do MEI 2025 acontece nesta segunda-feira em Aracaju

O Sebrae Sergipe promove na próxima segunda, 26 de maio, a abertura oficial da Semana do MEI 2025 em Sergipe. A solenidade acontece às 08h, na Praça General Valadão, no centro de Aracaju.

A Semana do MEI acontece de 26 a 30 de maio, com uma programação gratuita voltada para quem já é Microempreendedor Individual ou deseja abrir o próprio negócio. Serão palestras, oficinas, orientações técnicas e diversos serviços em Aracaju e nas regionais de Itabaiana, Estância, Lagarto, Nossa Senhora da Glória e Propriá.

A iniciativa é promovida pelo Sebrae Sergipe, com o apoio das Salas do Empreendedor. A programação completa pode ser consultada no portal: sebrae.com.br/sergipe .

Ascom Sebrae