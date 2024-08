ACI destaca mercado aquecido com o crescimento de regiões de Aracaju

O mercado imobiliário segue aquecido. Sergipe não foge à regra e segue em crescimento, com destaque para a capital Aracaju,que conquistou a 5ª posição no ranking de valorização imobiliária do país em julho, segundo pesquisa da Fipezap. O momento é favorável para os corretores de imóveis, fundamentais para o sucesso dos processos de compra e venda de imóveis.

Nesta terça-feira, 27, comemora-se o Dia do Corretor de Imóveis e, para o presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE), Anderson Ramos, a categoria está em ascenção e a data deve ser celebrada por isso e pela valorização crescente dos profissionais.

“Nós da Associação realizamos diversas ações em valorização da categoria e lutamos por pleitos que de fato fazem sentido, que contribuem para o desenvolvimento do profissional e também destacam a importância da presença da categoria nas transações imobiliárias”, destacou Anderson Ramos.

Ainda segundo o presidente da ACI, o aquecimento no mercado aracajuano é puxado pelo fluxo de lançamentos de imóveis e de projetos residenciais. “As pesquisas mostram o crescimento do bairro Farolândia,na zona sul de Aracaju, que apresentou um aumento de 28,4% no valor dos imóveis residenciais nos últimos 12 meses”, afirmou.

Como acontece em outras áreas, a consultoria do profissional especializado garante a realização de melhores negócios. No caso da compra e venda não é diferente. Além disso, por se tratarem de transações financeiras de alto valor e, na maioria das vezes, de médio e longo prazo, a atuação do corretor minimiza os riscos, evitando fraldes e golpes.

“O corretor de imóveis minimiza e resguarda a segurança na negociação imobiliária por meio de uma série de medidas, como verificação da documentação do imóvel, análise de antecedentes e registros, orientação sobre contratos e cláusulas, além de lidar com possíveis contingências e proteger os interesses das partes envolvidas. O corretor traz tranquilidade para quem compra e para quem vende”, reforçou o presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe.

Comemoração

Para marcar a data, a Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) realiza no dia 31 de agosto um evento para celebrar a data. O local escolhido foi o Clube da Caixa, na zona sul de Aracaju, local parceiro da instituição e que está de portas abertas por meio do clube de benefícios.

“Planejamos um evento com o intuito de comemorar, mas também de estimular o cuidado da saúde, o networking entre a categoria e também homenagear os corretores”, detalhou o presidente da ACI, Anderson Ramos.

A programação terá início às 8 horas e conta com atividades físicas, café da manhã, ações de relacionamento e um almoço de encerramento. Para participar é precioso realizar a inscrição até o dia 28 de agosto diretamente com a secretaria da ACI por meio do telefone 79 98133-5161.

Sobre a ACI/SE

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) foi fundada em novembro de 2019 e representa os interesses da categoria, diante de diversas demandas e carências dentro do setor imobiliário, além de atuar na valorização dos profissionais do estado. Atualmente, a instituição mantém um calendário anual de ações voltado para a categoria e para comunidade em geral.

Fonte e foto NV Comunicação