ACI lança 2ª temporada de podcast voltado ao setor imobiliário

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) lançou a segunda temporada do podcast ACI CAST, voltado para a criação e divulgação de conteúdo sobre o mercado imobiliário e sobre a categoria. O podcast está disponível no canal da ACI no Youtube, o ACI Sergipe.

Para abrir a nova temporada, o presidente da ACI, Anderson Ramos, e o vice-presidente da ACI, Gilson Rodrigues, receberam os advogados imobiliaristas referências no segmento, Wendell Leonardo e Petrus Mendonça.

“O podcast é um dos principais meios de comunicação não só para o mercado imobiliário, mas para todos os mercados. Aceitei o convite de imediato e estou muito feliz em estar com vocês”, afirmou Petrus Mendonça, que também atua como professor de direito e avaliação de imóveis.

O também professor e palestrante Wendell Mendonça também parabenizou a ACI pela iniciativa que contribui ativamente para o desenvolvimento da categoria. “Me sinto honrado pelo convite e parabenizo pela iniciativa de levar conhecimento, em levar capacitação e informação aos corretores de imóveis”, disse.

Para o presidente da ACI/SE, o ACI CAST visa destacar e informar toda a sociedade sobre a importância da categoria, além de tirar dúvidas e debater temas de interesse dos corretores.

“É gratificante retomar um projeto tão bacana. O podcast é um canal para falarmos sobre o mercado imobiliário, para trocar experiências com os colegas e, sobretudo, mais uma forma de valorização dos corretores de imóveis de Sergipe”, declarou.

Sobre o ACI Cast

Lançando em julho de 2023, o ACI Cast já colocou em pauta diversos assuntos de interesse da categoria e da sociedade como um todo. Entre os entrevistados da primeira temporada estão o advogado e mestre em Direito Imobiliário, Pedro Celestino, advogada Aline Feitosa, Fábio Garcez do Grupo Alfama, Mikael Linhares sócio da Fontes Correspondentes, Dimas Barreto tabeliã substituto do 7 ofício e o CEO da Valor Imobiliária, Aroldo Franca.

A nova temporada tem o apoio da Construtora Celi, Alfama Cursos, Fontes Correspondente, Valor imobiliária, Alfama Web.

Fonte e foto NV Comunicação