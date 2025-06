ACORDO ENTRE SEBRAE SERGIPE E JUNTA COMERCIAL LEVA SIMPLIFICAÇÃO PARA 90% DO TERRITÓRIO SERGIPANO

O Sebrae Sergipe e a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) formalizaram, nesta quarta-feira, 18, um importante Acordo de Cooperação Técnica que marca um novo avanço na desburocratização e no fortalecimento do empreendedorismo no estado. Com a assinatura, o termo amplia o alcance da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM) e permitirá que cerca de 90% do território sergipano passe a contar com ações integradas de apoio à formalização de empresas.

O objetivo do acordo é unir esforços para tornar mais simples, ágil e eficiente os processos de abertura, alteração, baixa e licenciamento de empresas em todo o estado, com foco especial nos pequenos negócios. A cooperação entre as instituições prevê a realização de ações conjuntas para facilitar a vida do empreendedor sergipano.

Entre os principais objetivos estão:

Fortalecer o atendimento integrado ao empresariado;

Estimular um ambiente de negócios mais favorável e menos burocrático;

Aproximar Estado, empresas e cidadãos, melhorando a eficiência dos serviços públicos;

Incentivar a legalização e o funcionamento de empresas em todas as regiões do estado.

“A oficialização desse termo é um avanço estratégico para o estado de Sergipe. Com ele, consolidamos a REDESIM em parceria com a Jucese e com o apoio dos nossos escritórios regionais. Isso significa que vamos alcançar, praticamente, 90% do território sergipano, levando orientação e suporte para que os pequenos negócios possam nascer e crescer de forma mais simples e segura”, destacou a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola.

A presidente da Jucese, Nayara Brito, também celebrou o fortalecimento da parceria com o Sebrae. “Juntos somos mais fortes. O Sebrae é um parceiro essencial nessa missão. Com essa união, vamos conseguir fomentar, ainda mais, a economia do nosso estado, dando suporte a quem empreende e gerando novas oportunidades de desenvolvimento”, afirmou.

O acordo assinado representa mais um passo importante rumo à modernização da gestão pública, ao fortalecimento da economia local e à criação de um ambiente mais favorável para quem quer empreender em Sergipe.

Por Jaynne Pereira